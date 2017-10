Väike Annabel ravis Eesti natuke tervemaks

Möödunud nädalal kutsus vähiravifond „Kingitud elu“ üles toetama seitsmeaastase Annabeli võitlust kurja haigusega. Vähem kui ööpäevaga annetasid üle kaheksa tuhande Eesti inimese ja ettevõtte tüdruku heaks jahmatava summa – üle 230 000 euro. Kunstnikud pöördusid fondi poole sooviga annetada oma töid. Artistid pakkusid, et võivad anda heategevuslikke kontserte. Isegi masseerijad pakkusid Annabeli perele massaaži!

Tavaliselt saab „Kingitud elu“ kokku mõni tuhat annetust kuus. Nüüd laekus ööpäevaga peaaegu poole aasta ports!

Üüratu summa kogunes tilk tilga haaval väikestest, keskmiselt umbes kümneeurostest annetustest. Suurim üksikannetus tüdruku heaks oli 2500 eurot.

Kui me poleks üleskutsele järgnenud päeval avalikkust teavitanud, et raviraha on juba kahekordselt koos, oleks tänaseks – nädal hiljem – fondi lisandunud ilmselt üle miljoni euro.