Vahetage oma ilmavaade välja!

Suvisel hapukurgihooajal pole kellelgi mahti ja viitsimist uudisvoo küljes rippuda, teha on miljon muud asja. Samas sobib suvi suurepäraselt selleks, et vahetada välja kogu oma maailmapilt.

Kõige lihtsam on seda teha üht raamatut lugedes. See on raamat, mida maailma peaaegu kõige rikkam mees Bill Gates on nimetanud kõige olulisemaks raamatuks, mida ta oma elus on lugenud, ja mille ta kinkis tänavu kõigile USA ülikoolilõpetajatele.

Selle raamatu pealkiri on „Factfulness“ (eesti keeles võiks olla „Faktipõhisus“, kahjuks tõlgitud veel pole) ja selle autoriks on mullu meie seast lahkunud Rootsi meditsiini- ja inimarenguprofessor Hans Rosling.

See raamat ütleb, et meie maailmapilt on vale.