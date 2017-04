Vähem kui kuu enne riigieksameid: tunne on fantastiline, tunne on õudne!

RAHULIK: Karl Thomas Kallasmaa naudib enne eksameid suusapuhkust, eksamite pärast põdemine ei ole tema jaoks. Madis Veltman

Kolm nädalat tagasi teatasime, et Ekspress asus jälgima nelja abituriendi teekonda riigieksamiteni. On aeg uurida, kuidas on nende enesetunne ligi kuu enne esimest riigieksamit - eesti keelt.