Väga hea bassiga, aga pisut arusaamatu koera matus

Metsakutsu „Kuhu koer on maetud“

6/10

Kolmanda albumi kaanepildil poseerib räppar ­Metsakutsu koos viie noormehega, kelle näod on varjatud – udustatud, kapuutsi taga. On selge, et ei soovita nende noormeeste ära tundmist. On selgusetu, miks ei soovita. Kas nad on tagaotsitavad? Ja Metsakutsu ei soovi, et võimud tal kratist haaravad ja nõuavad meeste asukoha reetmist? Huvitav, millised kuriteod neil siis hinge peal on? Midagi väga tõsist loodetavasti mitte. Ja kui selgus, et Metsakutsu on pildil koos kriminaalidega, miks ei võinud siis uut pilti teha? Koos tüüpidega, kes pole tagaotsitavad.