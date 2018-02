Vaata ette, ma teen sinust internetis meemi!

„Meem“ on vastuoluline ja vaieldav mõiste. Teadlaste Richard Dawkinsi ja hiljem Susan Blackmore’i pingutused tuua see kultuuri teadusliku käsitluse baasmõisteks (analoogiliselt geeni mõistega loodusteaduses) pole vilja kandnud. Nende autorite käsitluses on meemid infokogumid (ideed, tavad, kujundid vms), mis kultuurikeskkonnas levivad, paljunevad ja muutuvad. Kuid internetis on sellest saanud üks tänapäeva folkloori ehedamaid valvenäiteid ja seda nimetust kasutatakse üle maailma, innukalt ja intuitiivselt. Sellest on saanud tavaline kõnekeelne sõna, mis võib tähistada üsna laia valikut internetis levivast enamasti meelelahutuslikust sisust.