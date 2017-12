Uusaastakink rahvale: valitsus lasi viina hinna alla

Uue aasta esimestel päevadel 1933 levis kulutulena üle Eesti uudis, et valitsuse koosolekul Toompeal oli kõne alla võetud riigiviina ja piirituse hinna alandamine. „Riigiviina ja -piirituse hinda on juba ammugi peetud liig kalliks, eriti on ta seda nüüd, kus rahva ostujõud vähenenud ja kus salapiirituse vedu järjest tõusu näitab,“ kirjutas ajaleht Vaba Maa.

85 aasta tagune olukord meenutab mõneti tänast. Viina hind on aktsiisi tõstmise tõttu kalliks aetud ning meil on ka nüüd odav „salapiiritus“ – Läti viin. Kui toona jahiti salapiiritusevedajaid merel, siis nüüd püüab maksuamet piiril odava Läti alkoholi vedajaid.