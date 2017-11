Uus Taylor Swift on parim siis, kui sa kujutad ennast neid laule laulmas

Mitte kohe, aga loo kaupa ja tasapisi. Mitte esimesel korral, aga nii umbes kolmandal küll. Umbes siis sai mulle selgeks, et Taylor Swifti “Reputation” meeldib mulle väga. Sai selgeks ka see, et ma tahtsin sellest kohe kellelegi rääkida, mõnele laulule sõrmega näidata ja öelda, et kuula. Jah, okei, kui te nüüd tahategi just kuulata lugemise asemel, siis võime siin tõepoolest loeteluks aja maha võtta. Tehke nii. Alustage millest tahes, aga leidke kindlasti üles näiteks kergelt Abba-liku tuuninguga armuhüüd “Gorgeous”, häbitu pop-sarmiga jõudemonstratsioon “Getaway Gar”, jaheda sisemise vibratsiooniga “Delicate” või vastupandamatult manipuleeriva refrääniga “King Of My Heart”, mootoriks trummide tume raputus. Aga muidugi võite te mind ignoreerida ja segada mingi oma kokteili siinsest 15 laulust. Sõltub, mida te ootate.