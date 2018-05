Uus magamistoast sirguv muusikažanr?

Laulu „Bad Publicity“ videos aeleb mustas pesus Regret – Tallinna tüdruk, õpib parasjagu Londonis –, jalad harkis, segamini voodis. Iseenesest täiesti tavaline muusikavideo võte, aga midagi on sel pildil valesti. Esiteks võiks see voodi kuuluda pigem Tracy Eminile, kunstnikule, kes oma segamini voodi, koos kubemekarvade, kondoomide ja menstruaalverega näitusesaali välja pani, kui mõnele teismelisele popstaarile. See on liiga isiklik. Mitmeski mõttes liiga räpane. Regret on liiga noor, liiga süütu, apaatne, aseksuaalne, samas liialt paljastav. Jääb mulje nagu oleksime kogemata sattunud interneti varjupoolele, vaatama mingisugust amatöörpornograafia webcam’i videot.