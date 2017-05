Uus-Inglismaa õied

See juhtus mitu head aastat tagasi Connecticutis. Jõime koos vana Linnoltiga öö läbi konjakit, popsutasime sigareid, põletasime kaminas halge ja rääkisime maailmast. Enne kui silm päris kinni jõudis vajuda, tekkis mul mõte. On aprilli lõpp. Muru tärkab ning puud ja põõsad õitsevad. Et mis oleks, kui Pärnust pärit Linnolt, arst, hulluarst ja väikest viisi kirjamees, kes on vaat et pool elu Connecticuti osariigis elanud, näitaks mulle oma kodukandi Farmingtoni kauneid paiku. Selliseid kohti, mida autoga mööda maanteed tuisates ei näe. Vana Linnolt oli kohe nõus.