Uus filmifestival – Viljandis hakkab nalja saama!

Mai alguses toimub Viljandis esimene WILKOM – Viljandi komöödiafilmide festival. Festivali algatajad on Viljandi pärimusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg ja Sirbi filmitoimetaja Tristan Priimägi (pildil). „Ju ma siis tundusin Andole piisavalt naljakana, et teha mulle pakkumine osaleda sellises afääris nagu komöödiafestival,“ räägib Priimägi. Oma filmifestivalid on juba Pärnus (antropoloogia), Haapsalus (õudus), Matsalus (loodus) – miks just Viljandi ja miks komöödia? „Regionaalne levik on ju ainult tervitatav ja inimesed võiksid oma kodumaad paremini tunda. Võiks välja arendada passid, millega saab kõigile neljale festivalile minna – ilmselt saaks selle idee katsetamisest väga hea komöödiafilmi. Tüllimineku korral saame minna arveid klaarima Arvamusfestivalile suve lõpus,“ ütleb Priimägi (ja ikka naljaga pooleks).