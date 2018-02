UUS EESTI MUUSIKA 3: Ott Lepland võtab meeletu riski

Eelmise nädala värske muusika konspektis sai rõõmsalt tervitatud artist INGERit, koos hüüatusega, et kas meil on nüüd oma pop-folk-artist.

Üks hea lugeja pööras seepeale tähelepanu Steven Ilvesele, kes tõepoolest astub INGERiga sarnastel radadel. Kerge, läänene, popikas folk.

Steveni lugu „Wide Light Fields“ ilmus juba möödunud aasta lõpus, aga et uus ja huvitav artist, siis kuulutame ta uueks Eesti looks ja lisame Spotifys vastavasse playlist'i (Eesti Ekspressi konto all elav playlist „Uued Eesti lood“).