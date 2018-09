Uudo Sepale meeldib puutöö

Toit

Mulle meeldib tohutult süüa teha. Keerata kokku erinevaid maitseid, suus sulavaid asju, ja kui olen hästi hakkama saanud, tuleb sellest meeletu rahuldus. Hästi palju meeldib katsetada uute asjadega.

Tants

Tantsuga on nii, et ma ei oska seda nii väga, aga ennast igatmoodi tantsurütmis liigutada meeldib. Tulevikus tahan kindlasti tantsuoskusi lihvida, kuna see jällegi on omamoodi hingerahuldus.