Eesti muusikas on selliseid plaate vaja. Selliseid, kus läbi ja lõhki vanameister, legend ja institutsioon ühes artistikehas, muusik, kelle looming on meil lihasmälus, pea- ja seljaajus, läheb stuudiosse teise põlvkonna muusikute-produtsentide või – veel parem! – sootuks teistlaadi taustaga muusikaliste fantasööridega ning küpsetab seal plaadi, mis on tema teada-tuntud kaanonist.