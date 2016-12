Uudised, mis ei pääsenud 2016. aastal esiküljele

Post-truth-ühiskond (tõejärgne/tõepõhjata ühiskond) areneb edukalt. Otsesele valetamisele lisandub tungiv soovitus eirata fakte.

Novembri teises pooles täheldasid ilmastiku-uurijad kasvava hämmastusega, kuidas Arktikasse ei taha talv kuidagi jõuda. 19. novembril mõõdeti seal keskmiselt 20 kraadi soojem ilm, kui sellisel aastaajal peaks olema. Teadlased hoidsid novembris pöialt (või palusid jumalat), et talv siiski Arktikasse tuleks, kuid just äsja, kolm päeva enne jõule, kirjutas Washington Post, et asi on läinud veelgi hullemaks. Põhjapoolusel on peaaegu sulailm.

Normaalsel aastal peaks jääkate praegu mühinal kasvama, aga see ähvardab hoopis veelgi väiksemaks ja õhemaks sulada. Anomaalia ohustab mitte ainult jääkarusid. Mida vähem jääd ja mida rohkem vaba ookeani, seda enam salvestub selles piirkonnas päikesesoojust. Jää ja lumi peegeldavad päikesekiirgust peaaegu kolm korda tõhusamalt kui vesi või tundrasamblik