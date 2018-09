Uskumatu lugu, tööandjad polegi vereimejad

Kui popstaar ei taha unustusse vajuda, laseb ta välja albumi. Koondab sinna oma viimase aja saavutused, kriitikud kuulavad usinasti ning targutavad, kuhu staar on või ei ole vahepeal arenenud.

Eile lasi oma üllitise välja Eesti Tööandjate Keskliit. See pole küll album, vaid midagi veel uhkemat – manifest. Olgu nimega kuidas on, need manifestid ilmuvad iga nelja aasta järel, umbes pool aastat enne Riigikogu valimisi.