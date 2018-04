Uskumatu kaos Versobankis: viie triljoni rublane ülekanne polnud mingi mure. Bilansist tuli koristada ka omanike Rolls Royce

„Tunnen ennast nagu kurjategija,“ ütleb Aivo ­Adamson läinud neljapäeval. Kolm päeva varem on ametnikud väljastanud tema juhitud Versobankile surmaotsuse. „On ääretult kurb näha, kuidas Eesti riigist kaob inimlikkus.“

Starmani ja Maanteeametit tüürinud ning aastaid Hansapangas töötanud Adamson teadis, et Verso asjad on halvad. Tallinnas tegutsev finantsinspektsioon oli esitanud juba mullu aprillis Frankfurdis asuvale Euroopa Keskpangale taotluse Versobankilt litsents ära võtta. Aga see oli suur saladus, mille väljatulek oleks lõppenud krahhiga.

Kui Adamson mullu suvel pangajuhataja ameti vastu võttis, oli see viimane katse panka päästa. Inspektsiooni ametnikud hoiatasid, et Adamson võib oma käed ära määrida. „Isegi reljeefsemalt väljenduti. Aga ma teadsin, et lähen panka ümber pöörama ja reformima. See pole kerge, seda ei teegi valgete kinnastega,“ ütleb ta.

Adamson esitas Versobanki põhiomanikele, Ukrainast pärit vendadele Vadim ja Artur Jermolajevile tingimuse, et nad ei tohi juhtimisse sekkuda. Ukrainlased nõustusid. Neile meeldis, et Adamson oli aastatel 2013–2016 olnud siinse finants­inspektsiooni nõukogu liige.

Adamson külastas ukrainlaste kodulinna Dniprot. Vendadele kuulus seal kandis tööstuskontsern ALEF, mis andis tööd 10 000 inimesele. Metallitööstus, ehitusfirma, trükikoda, aknatehas, põllumajandustehnika liisingufirma, kindlustusselts jms.