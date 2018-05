USA salalinnades ehitati tuumarelvi

Tennessee osariigis leidsid 1943. aastal aset veidrad sündmused. Knoxville’ist 40 kilomeetri kaugusel asuvale ligi 24 000 hektari suurusele alale valgusid tuhanded töölised. Nende järel saabus sinna tohutu kogus ehitusmaterjale. Majad ja muud rajatised kerkisid rekordkiirusel. Kuid ametlikult polnud Oak Ridge’i nimelist linna sõja ajal olemas, seda polnud võimalik leida ka üheltki kaardilt.

Mida seal tehti? Seda teadsid vaid väga vähesed isegi linna elanike seast. Sellest kohast sai stardipakk aatomipommi loomise võidujooksus Hitleri vastu.

Oak Ridge oli üks kolmest Manhattani projekti „salalinnast“ koos Los Alamosega New Mexicos ja Hanford/Richlandiga Washingtoni osariigis.

Sõja lõpuks elas kolmes linnas kokku enam kui 125 000 teadlast, tehnikut ja tugitöölist. On olemas foto, kuidas jõuluvana Oak Ridge’i sissepääsuväravate juures läbi otsitakse, ja kohalikust ­uudiskirjast, millele on löödud tempel ­kirjaga „Piiratud“. Kõik isikud vanuses 12 aastat või üle selle pidid ­kandma tuvastuskaarti. Sõnade nagu „aatom“ ja „uraan“ kasutamine oli tabu, et vaenlasele mitte vihjeid anda.