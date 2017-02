USA miljardär aitas kindlustada Brexiti tulemust

Briti ajalehele The Observer sai teatavaks, et Donald Trumpi presidendikampaaniat rahastada aidanud USA miljardäril oli otsustav roll Suurbritannia EList lahkumise kampaanias.

Trumpi kampaaniat rahastada aidanud riskifondi-miljardär Robert Mercer on Nigel Farage’i ammune sõber. Eelmisel nädalavahetusel tuli ilmsiks, et ta on ka parempoolse veebiväljaande Breitbart News Network üks omanikke.

Just Mercer oli see, kes tegi oma andmeanalüüsiga tegelevale ettevõttele ülesandeks konsulteerida lahkumiskampaaniat korraldavat meeskonda, kuidas võtta Facebooki vahendusel sihikule ebakindlad valijad. Valimiskomisjoni sellisest ekspertiisist ei teavitatud.