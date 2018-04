Urmas Vadi: meile tundus, et lõpuks võib olla igasugune suhtlusakt ahistamine

LOE KA: Purgatoorium teki all

Mis värk sul selle Emmanuelle’iga on? Kuidas see järsku nii läks, et lavastuse keskmeks sai see igale nõukogudeaegsele erootikasõbrale nii tuttav daam?

Emmanuelle sai alguse sellest, et oli plaan teha meie vabariikide juubelite puhul lavastus, mis räägiks Soome ja Eesti vahelistest suhetest, inimestest, nähtustest. Selle mõtte käis Tartu Uus Teater Ivar Põlluga eesotsas välja juba kaks aastat tagasi. Ja siis ma mõtlesingi, et meie oleme soomlastele andnud läbi aegade alkoholi ja meie oleme nende käest saanud akna läände – Soome televisiooni. Ja selle kroonijuveeliks oli muidugi „Emmanuelle’i“ film. Aga siis selle vahepealse kahe aasta jooksul võttis meil ja mujal maad see ahistamise teema ja tekkis mõte see lavastusse lülitada. Mulle tundub see toreda paradoksina, et me tahaks haarata justkui ilu ja läheduse ja erootika järele, mille sümboliks on Emmanuelle, aga midagi läheb ikka valesti ja maad võtab hoopiski ahistamine. Tõepoolest, eks nii Furby kui Emmanuelle on otsapidi ka sotsiaalsed kommentaarid.