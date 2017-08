Urmas Sõõrumaa: kui metsas karu vastu tuleb, peaksid talle ütlema: "Tere, vana sõber!"

Viimases numbris kirjutasime Eesti edukaimast esoteerika- ja eneseabiärimehest Ingvar Villidost, kes teenis mullu oma firmaga veerand miljonit eurot puhaskasumit.

Ekspressiga rääkinud energiate ja eneseabiga sina peal ärimees Urmas Sõõrumaa pole küll Villido kursustel käinud, kuid hindab teda kõrgelt ja jagab muret Eesti inimeste oskamatuse pärast oma tundeid juhtida. Sõõrumaa sõnul on kurblooline, et 80 protsenti inimestest ei jõua kunagi teadliku muutumise kunsti kursustele, sest neil on selle suhtes tugev eelarvamus.