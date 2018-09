Urmas Reinsalu: õigusriigis minister juhtumipõhiseid käske ei jaga

Hea Priit,

lugesin Su riidlevat artiklit, miks Mustamäel toimunud peksmise organisaator ei ole uurimise ajal vahi alla võetud. Ja Sa sedastad, et minu meelest on vist normaalne, et peksja ringi jalutab.

Ei, see pole minu jaoks normaalne. Minu sõnum on ja on olnud, et noortejõukude vägivallale peab riik karmimalt ja mõjusamalt reageerima. Ülbe ja jõhker vägivallategu peab saama kiiresti tõhusa karistuse, mis hoiatab teisi ja kutsub korrale süüdlase. Ja süüdlane peab teadma, et riik reageerib jäigalt.