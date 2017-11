Arumäe esitas 2016. aasta oktoobris avalduse oma võlgade klaarimiseks, olles seisukohal, et võlakaitse kaudu on tal võimalik ületada makseraskused ja vältida pankrotti. Ta märkis, et tal on püsiv sissetulek 1700 eurot kuus ning kulutused 840 eurot kuus.

Arumäe võlausaldajatena figureerisid menetluses tema poeg Rasmus ­Arumäe, laenufirma Bondora, soomlane Ilkka ­Suominen ning ärimees Anti Kuusk. Võlasumma ületas 600 000 eurot.