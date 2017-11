Unistus nuti-Eestist

Pime novembriõhtu, uus millennium on just alanud. Pooljuhuslikult kohtub väike seltskond noori teadlasi. Neil on suur unistus. Luua maailmatasemel labor. Eestisse – kohta, mida teadusmaailmas keegi ei tea. Möödub viisteist aastat. Unistuste labor on kasvanud päris laboriks. Siin töötavad töökad ja nutikad inimesed kõikjalt maailmast. Laborist on tuule tiibadesse saanud kümned teadlased, insenerid, ettevõtjad, alguse saanud paljud unistuste ettevõtted. Varsti sirguvad neist päris ettevõtted meie tulevases nuti-Eestis…

Nagu ilus muinasjutt? See on tõestisündinud lugu.