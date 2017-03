„Unistan, et eksoplaneedil poleks sport võimalik!“

Avastuse tegi möödunud aasta maikuus Tšiilis asuva teleskoobiga TRAPPIST rahvusvaheline töörühm, mille juhtivad liikmed töötavad Belgias, Liege’i ülikoolis. Esialgu leiti planeete kolm, aga NASA kosmoseteleskoobiga Spitzer, kus vaatlusaja taotlemine on konkurentsipõhine ja mis on tehnilistel põhjustel eksoplaneetide ehk Päikesesüsteemist väljaspool asuvate planeetide täppisvaatlemiseks üks paremaid instrumente, avastati sealt kandist veel neli planeeti lisaks.

See on suurim hulk Maa-sarnaseid planeete, mis kunagi ühest tähesüsteemist leitud, ja oma tähest parajal kaugusel asuvad eksoplaneedid on kohad, kust otsida maavälist elu.

Äkki on elu seal olemas? Küsisime kirjanikelt, muusikutelt, teadlastelt, mida nad 39,13 valgusaasta kaugusel asuvatelt planeetidelt ootavad, loodavad, soovivad.

Luuletaja ja muusik Jaan Pehk:

„Tahan, et keegi saadaks mulle neilt planeetidelt sealseid plaate.