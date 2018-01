Philip Pullman on üks armastatumaid tänapäeva inglise kirjanikke. Pullmani triloogia „Tema tumedad ained“ on tõlgitud kümnetesse keeltesse. Eesti keeles on üks ja seesama tõlge ilmunud lausa kahel korral: sajandi alguses kirjastuses Tiritamm, eelmisel aastal aga kirjastuses Pegasus, mis hakkas nüüd välja andma ka autori uut, „Põrmu raamatu“-nimelist triloogiat