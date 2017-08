Unelmate puhkus Saaremaal

Muidugi polnud vesi sama soe kui mõnes Türgi kuurordis, aga Eestis ongi nii, mis ta põeb seal. Ujusin siis ära ja tulin randa, kus mind juba ootas külmetav Kevin.

Kevinil on muidugi oma nõrkasid kohtasid, aga tema abil täitus minu ammune unistus puhkusest Saaremaal. Lõuna-Eesti künklikud maastikud on mul ammu läbi käidud, aga Saaremaale puhkama pole ma varem sattunud. Kevin on aga pärit Saaremaalt ja tema perekonnal on mere ääres kena talu. Minu unistuste puhkus oli saabunud.

Õhtupoolikul hakkasid saabuma Kevini isa ja vanaisa külalised. Kõigepealt tuli pikkade juustega mees, kes tõstis autost välja kasti õlut. Kevini vanaisa takseeris kasti mõtlikult. „Miks nii vähe?“ uuris ta.