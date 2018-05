Umbkeelne naistearst rikkus Hiiumaa naise tervise: "Mul oli nii valus, et karjatasin"

„Ma mõtlesin, et kas meie, Hiiu naised, oleme nüüd tõesti sellised, et meile võib saata jumal teab kelle,“ võtab Hiiumaa naine Riina (48, nimi muudetud) kokku põhjuse, miks otsustas ta Hiiumaa naiste eest välja astuda. Aga nagu selgus – kerge see polnud. Tuli Terviseameti vastu kohtusse minna.

Jõulukingitus Hiiumaa naistele

2015. aasta jõulude paiku saabus Hiiumaale uus günekoloog, ukrainlane Dmytro Kovalenko. Hiiu naised vajasid hädasti naistearsti, sest eelmine jäi sügisel pensionile. Kovalenkot peeti lausa jõulukingituseks. Paraku kirjutasid ajalehed neli kuud hiljem, et Hiiu naiste ja Dmytro teed läksid lahku. Põhjuseks toodi peamiselt keelebarjäär – doktor Kovalenko ei osanud eesti keelt ja see tekitas suhtlemisel probleeme. Oluline põhjus jäi siiski rääkimata.

2016. aasta veebruaris paigaldas Kovalenko Riinale hormoonspiraali. See peaks olema lihtne, mõne minuti kestev protseduur, kuid osutus Riina jaoks suureks üleelamiseks. „Mul oli kohutavalt valus, isegi nii, et ma karjatasin, närvivalu läks kubemest suure varba otsa,“ kirjeldab Riina.