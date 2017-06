Kuulsa Itaalia kirjaniku ja semiootiku, Tartu ülikooli audoktori Umberto Eco (1932-2016) viimaseks jäänud romaan kannab pealkirja „Olematu number“. Inglise keeles „Numero Zero“ kannataks tõlkida ka „Nullnumbriks“ (it k Numero Cero). See oleks ehk sisuliselt õigemgi, sest Eco on kirjutanud ajakirjandusliku romaani ja nullnumbriks nimetatakse (tasapisi oma positsioone loovutavas) trükiajakirjanduses väljaannet, mis näeb välja nagu päris, kuid ei kanna veel järjekorranumbrit 1. Sellist väljaannet võiks nimetada ka proovinumbriks.