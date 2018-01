Üllatavalt sümpaatne hea südamega poisi kohta

Miguel kindlasti eristub teistest R’n’B-muusika tippudest. Tema muusika ei näi algust saavat rütmi- või sündikäigust ega mõnest sämplist, vaid kitarri näppimisest. „War and Leisure“, tema kolmas album, tundub olevat kitarripõhisem kui varasemad plaadid. Kuuekeelse olulisusest hoolimata ei liigu Miguel indie-R’n’B, retromuusika või akustilise souli territooriumidel. „War and Leisure“ on ikkagi digi. Kitarr digimuusikas, mitte veidi digi kitarrimuusika taustal. Igati sobilik ajale, kus tänavatel siblivad pakirobotid ja armutakse ja armastatakse Tinderis ja Instagramis.