Ülemused tembeldasid lennukikapteni ahistajaks, sest ei suutnud teda seaduslikult koondada

Pärast Taavi Rõivase Riigikogu aseesimehe kohalt tagasi astumisega päädinud ­ahistamisskandaali teatasid mitu inimest avalikult (näiteks Brigitta Davidjants Delfis ja ­Dagmar Lamp Postimehes), et ka nemad on kogenud seksuaalset ahistamist. Nad selgitasid, et tegemist on laialt levinud probleemiga, millega pole ühiskonnas piisavalt palju tegeletud.

Veelgi vähem teab üldsus seksuaalse ahistamise kohta esitatud vastikust valekaebusest, mis lõpuks neelas Eesti ühelt tuntumalt firmalt krõbeda summa.

Kõnealune intsident juhtus 23. aprilli 2009 pärastlõunal Tallinna lennujaamas, kui üks Estonian Airi lennukikapten läbis turvaväravad ja need hakkasid piiksuma. Mees läks uuesti läbi väravate ja siis signaali ei kostnud. Seejärel astus lendur millegipärast turvanaise juurde, võttis tema kätest kinni ja asetas need oma keha külgedele.