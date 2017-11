Ülemiste parklas juhtub rohkem avariisid kui Tallinna ohtlikematel ristmikel

Liikleja nr 1: „Tead, kui ma rase olin, siis oli mõttetu kaubanduskeskuse parklas autost välja pressida.“

Liikleja nr 2: „Kui ma väikese lapsega tulen ja turvatool on vaja autost välja võtta, siis on see parkimisplatsil võimatu.“

Liikleja nr 3: „Suurte toidukottidega ma autouksest sisse ei saa.“

37 protsenti liiklusõnnetustest Eestis toimub parklates, enamasti just supermarketite juures.

Sest parkimiskohad on kitsamad, kui peaks.

2003. aastal nägi Eesti Standardikeskuse kehtestatud standard ette kaubanduskeskuse parkimiskoha laiuseks 260 cm. Vahepeal hakkasid eestlased hoolega suuremaid autosid ostma, keskmiselt on need nüüd 15 cm pikemad ja 8 cm laiemad kui 13 aastat tagasi.

2016. aasta kevadel sätestas Eesti Standardikeskus uued normid ja nüüd peab parkimiskoha laius olema 270 cm.

Võiks arvata, et kui standard juba loodud, siis seda ka järgitakse, aga nii lihtsalt need asjad ei käi.