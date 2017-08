Üledoosikriis võiks olla vundamendiks eeskujulikule uimastipoliitikale

Hoolimata jõustajate, ennetajate ja harijate tegevusest on uimastid Eestis tõsine probleem. Sõjal sõltuvusainetega pole ette näidata muid saavutusi kui kättesaadavuse paranemine ja uimastikahjude, sh üledoosisuremuse kasv. Üleminek karistavalt lähenemiselt tervishoiukesksele kujuneb aga seda valulisemaks, mida kramplikumalt me kõik — nii sõltlased, tervishoiuametnikud, ajakirjanikud, poliitikud kui ka reakodanikud — dogmaatilise uimastipoliitika müütide külge klammerdume.

Tallinnasse rajatava kahjude vähendamise keskuse ümber keevate intriigide ja masendava narkosuremusstatistika valguses on teemat palju kajastatud. Siseminister Andres Anvelt avaldas Postimehes arvamust, et politsei teeb probleemi lahendamisel tõhusat tööd, sest uimastisuremus väheneb. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski nentis Päevalehes, et kahjude vähendamise teenuste ja sõltuvusravi kvaliteet on “valitsevate hoiakute” tõttu heitlik ja nende mahud ebapiisavad, ning ehkki valdkonda rahastatakse täiendavalt, on vajalikke kulutusi raske selgitada. Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ei eita vajadust kahjude vähendamise asutuse järele, ent ei pea õigeks selle avamist ruumides, mida Tervise Arengu Instituut (TAI) neile sobivaimaks hindas, ning süüdistab instituuti ja sotsiaalministeeriumit keskusega seonduva kohta Sitsi asumi elanikele valetamises. Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler on Eesti narkoprobleemis süüdistanud “kanepi propageerijaid” ja popstaare, kes ei innusta uimastitest loobuma, ning nõudnud kanepi alaealisele müümise eest sama karme karistusi kui pedofiilia eest.