Üle keha tätoveeritud mees: Kaenlaaluse tätoveerimine teeb põrguvalu!

Kui tihti sa tätoveerid?

Hetkel on mul tätoveerimisest puhkus! (Naerab). Varem käisin iga nädal. Mul on palju tätoveerijaid sõpru. Räägime juttu ja chillime, teeme väiksed tätoveeringud. Nüüd hakkan jälle korra kuus tätoveerimas käima.

Tööl käimiseks ka aega jääb?

Mul on raske tööd leida. Aga mitte tätoveeringute pärast! Ma ei oska eesti keelt. Isegi autojuhiks ei saa, kuigi oskad autoga sõita. Ikka küsivad mingeid pabereid. Praegu töötan EKAs modellina.

Mul on enda tätoveerimise komplekt ka olemas, ei pea alati kohapeal käima. Tegime sõpradega see suvi mõned tätokad sellega ka. Olime lihtsalt natuke pilves ja siis mõtlesime, et teeks mingi tätoveeringu. Tätoveerisin endale otsaette „FOREVER YOUNG“. Ja juudi tähe.

Ma näen sulle on schwanz (meessuguelund) ka jalale tätoveeritud! Kuidas see juhtus?