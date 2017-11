Üldse mitte rulatamisest

Kõigile noortele meeldib rulatamine ja grafiti. Vähemalt nii näivad arvavat teismelistele suunatud ürituste, tegevuste, toodete ja teenuste turundajad. Kui avalik võim tahab midagi noortele mõeldes teha, siis on see rulapark. Kui reklaamitakse noorte üritust, tehakse seda kindlasti grafitiga. Nüüd on Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis ja Tallinna Linnagaleriis üleval rahvusvahelise koolinoorte kaasaegse kunsti ­triennaali Eksperimenta! peanäitus „Lõhates majandust“, kust ei leia ühtegi rula ega ole ka Kunstihoonet grafitiga üle lastud. See näitab hästi, et isegi teismelised ei sobitu tegelikult tuimalt ühte kasti, nende mõtted ja huvid on väga erinevad.