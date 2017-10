Üksildane revolutsionäär

„Aeg on luua iseseisev Kataloonia vabariik!“ hüüdis Carles Puigdemont (54) võidukalt, kui ta eelmise aasta algul Kataloonia autonoomse piirkonna presidendiks sai.

See seeme langes viljakale pinnale.

Kataloonlasi ühendab eriliselt tugev rahvuslik identiteet. Neil on oma keel ja traditsioonid. Kui katalaanilt küsida, kust ta pärit on, ütleb ta pigem, et Katalooniast, mitte Hispaaniast.

Kõlab umbes samamoodi, kui näiteks võrukad ütleksid, et olen Võrumaalt, mitte Eestist. Aga Kataloonia puhul oleme sellega harjunud.