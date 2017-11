Üks küsimus, mis praegustes ahistamis­skandaalides võib jääda esitamata

Iga päev langeb mõni täht, mõni mõjukas tööandja, mõni ekraani- või lavastaar. Seni on need olnud mehed, küll peagi lisandub ka mõni naine.

Tihti on need vanad, aastatetagused juhtumid. Tihti on need ühekordsed episoodid, mida nüüd avalikustatakse või mõnikord tagantjärele ka ümber tõlgendatakse ning „pead muudkui veerevad“, kui kasutada uuemat Eesti poliitretoorikat.

Viimati veeres näiteks ühe mõjukaima eestlase, suurinvestor Steve Jurvetsoni pea. Mille eest, pole siiani öeldud.

Väga palju on meie seas neid, kes on segaduses: millest just praegu selline süüdistuste laviin, kas tegu ei ole mitte fanaatilise nõiajahiga, kas kaebajad mitte pilli lõhki ei aja, kas süüdistajad ja kaasakisajad on oma hukkamõistus päriselt siirad.

Midagi on selles üha uute paljastuste ja põrmu tampimiste voos tõesti valesti. Aga me ei tohi unustada, et ennekõike on selles midagi väga-väga õigesti.