Iga kord, kui Youssef Zaghba Bolognas maandus, võttis teda keegi lennukilt tulles vastu. Itaalias polnud saladus, et 22aastane Marokos sündinud itaallane - nüüdseks kindlaks tehtud kui Londoni silla terrorirünnaku üks korraldajatest - viibis range järelvalve all.

“Nad vestlesid temaga lennujaamas. Kui ta siin viibis, käisid politseinikud teda paar korda päevas kontrollimas ,” rääkis Zaghba ema Valeria Collina intervjuus Guardianile. “Nad olid Youssefi suhtes sõbralikud. Nad ütlesid talle: “Noh, pojake, räägi mulle, millega oled vahepeal hakkama saanud. Millega tegeled? Kuidas sul läheb?”.”

Rünnakule järgnenud nädalate jooksul on Zaghba roll heitnud valgust erinevustele, kuidas terrorismis kahtlustatavaid Itaalias ja Suurbritannias koheldakse. Kuigi Itaalia ametnikud olid oma Briti kolleege hoiatanud, et Zaghba näol on tegu ohtliku isikuga, ei peatatud ega kuulatud Zaghba ema sõnul tema poega Londonisse saabumisel kordagi üle.

Itaalia politseiülem Franco Gabrielli on öelnud Itaalia püüdluste kohta Suurbritanniat hoiatada: “Meie südametunnistus on puhas.” Scotland Yard on vastukaaluks väitnud, et “Zaghba ei olnud politsei ega MI5 huviobjekt.”

Itaaliagi on pidanud viimastel kümnenditel tulema toime poliitilise vägivallaga, sealhulgas kahe prominentse maffiakohtuniku mõrvamisega 1990ndatel. Kuid erinevalt pea kõikidest suurtest Euroopa naabritest pole seal alates 1980ndatest toimunud ühtegi ohvriterohket terrorirünnakut.

Kas Itaalial on lihtsalt vedanud?