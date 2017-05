Tavaliselt algab naisest kirjutatud persoonilugu välimuse kirjeldusega. Seekord mitte, sest Eve Kirs (42) suhtleb Ekspressiga ainult elektroonilisi kanaleid pidi. Kirjeldada saaks ainult tema mahedat-leebet häält.

„Ta on väga tagasihoidlik inimene,“ iseloomustatakse ärinaist. Tartu äriringkondades teatakse Kirsi siiski väga hästi, kuid Tallinnas pole ta kuigi tuntud. Veel. Kõik märgid näitavad, et see peagi muutub – sel nädalavahetusel avab pidulikult uksed Balti jaama turg, milles suurim osalus kuulub just Kirsile,

Järgmisel nädalavahetusel on Kirsil taas Tallinna asja – selleks, et abielluda tuntud ärimehe Jaan Tootsiga (59)