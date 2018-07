Ukraina kalleim kaotus Krimmis: rammus gaasileiukoht ja 400 miljonit dollarit maksvad puurplatvormid

Viiendal konfliktiaastal on juriidiline sõda Venemaaga muutumas Kiievi jaoks veel üheks eraldi rindeks. 5. juunil otsustas Hollandi kohus Ukraina ettevõtte Naftogaz palvel arestida Venemaa Gazpromi varad. See otsus lähtus tänavu maist, kui Haagi arbitraažikohus käskis Venemaal maksta Ukraina ettevõtetele Krimmi hõivamise eest 159 miljonit dollarit kahjutasu .

Ukraina riiklik ettevõte Tšernomorneftegaz (mainitud Naftogazi tütarfirma) on Venemaa poolt Krimmis hõivatud varadest suurim ja skandaalseim. Aastaks 2020 pidi Tšernomorneftegaz aastas tootma 5 miljardit kuupmeetrit gaasi. Sellega saanuks rahuldada kogu Lõuna-Ukraina vajaduse ning tootmine toimunuks Ukraina mandrilaval, Ukraina territoriaalvetes Mustas Meres. Selle tarbeks osteti 2011. aastal Naftogazi rahadega kaks uut ujuvat puurimisplatvormi - kummagi hind oli 400 miljonit dollarit -, et nende abil suures Odessa leiukohas tootmist alustada.

2014. aastaks andis see leiukoht poole Tšernomorneftegazi toodangust. Siis aga maabusid Bessaraabia ranniku läheduses asuvatele puurimisplatvormidele toredad relvastatud mehed Venemaa sõjaväevormides. Rahvusvahelise uurimisgrupi InformNapalm andmetel oli tegu Pihkva õhudessantvägede diviisi sõduritega. Hõivamise järel asus platvorme valvama Vene Föderatsiooni laevastik. Sellest ajast alates toodab Vene sõjalaevade kaitse all viibiv “Krimmi“ Tšernomorneftegaz umbes üks miljard kuupmeetrit gaasi aastas.

Spekter rääkis Ukraina Tšernomorneftegazi direktori Svetlana Nešnovaga, kes on ka võtmetunnistajaks kohtuasjas, milles uuritakse firma Krimmi varade natsionaliseerimist Venemaa poolt (juttu on Ukraina ettevõttest – Krimmis on samuti Venemaa firma Tšernomorneftegaz, mida juhib Igor Šabanov - Spektr).

Kuidas sobib naisterahvale sõit relvastatud piirivalvelaeval? Hirmu ei tundnud?

No kuulge, see ajab ju tõeliselt vihale, kui vaatad ettevõttele kuuluvat omandit ja avastad, et meie laeva nimi Sivash on üle maalitud Vene riigilipuga! Kuidas jätta seda näitamata maailmale ja rahvusvahelisele kohtule?

Loomulikult on seal Venemaa sõjalaevad ja sõjalennukid.