Ühe väga paksu naise väga valus lugu

Roxane Gay lugu on lühidalt kokku võttes järgmine. Heal järjel Haiti immigrantide pere ainus tütar, lähedaste poolt hoitud, heade hinnete ja kena välimusega tüdruk, läks 12aastaselt koos ühe tuttava poisi ja tolle sõpradega metsa. Poisid vägistasid ta grupiviisiliselt, sülitasid talle näkku ja rääkisid järgmisel päeval koolis jutte, mis kleepisid varateismelisele Roxane’ile külge litsi-sildi. Tüdruk ei julgenud oma katoliiklastest vanematele juhtunust rääkida, hakkas järk-järgult aina rohkem sööma, lõikas maha oma juuksed, hakkas kandma lohmakaid meesteriideid, tõmbus aina enam endasse ning võttis järjest hoogsamalt kaalus juurde. „Ma sõin ja sõin ja sõin lootuses, et kui ma muudan ennast suureks, on mu keha hoitud.“ Tema kehast sai tema puur, samaaegselt nii kaitse vaenuliku välismaailma eest kui lõks, millest väljapääsu poole püüdleb naine tänase päevani.