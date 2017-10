Ugandas laenatakse ilma tagasi maksmata

Hiljuti kihutas mu liikuva auto lahtise akna kõrvale mootorrattur, kes palus, et ma talle limonaadi ostaksin, ise samal ajal ringteel manööverdades. Veerand tundi hiljem pidas mind kinni liikluspolitsei, kes lootusrikkalt mu rahakoti poole piilus ning vihjas, et äkki otsin talle lubade asemel hoopis dollareid. Mõlemad rahaküsimised oleks olnud olemata, kui ma poleks valge. Politseinik oleks küll raha küsinud ka ugan­dalaselt, aga mitte dollareid. Selliseid olukordi tuleb ette praktiliselt iga päev ja see muutub üpris tüütuks.

Siiski leian, et Ugandas elavad välismaalased suhtuvad raha küsivatesse ugandalastesse liigse paranoilisusega.