"Tussisööjad" - Eesti avameelseimale jutusaatele pole ükski teema tabu

Provokatiivse nimega taskuhäälingusaate tegijad on kaks Comedy Estonia stand-up-koomikut – Norras sündinud, aga Tallinnas koomiku ja fitnessiinstruktorina töötav Ari Matti Mustonen (25) ning Tartus elav Mikael Meema (26). Nende esimene saade – eestikeelne, et kõigil selge oleks – ilmus veebi oktoobri alguses ning kõigest paari kuuga on tekkinud andunud, lojaalne kuulajaskond. Kokku on saateid iTunesis alla laetud rohkem kui 21 000 korda.

Kuulajaskond kasvab ühes 2010. aastal asutatud Comedy Estonia ühingu artistide populaarsusega.Louis Zezerani käivitatud projekt arendada Eestis püstijalakomöödiat ja kasvatada koomikuid on jõudnud sinnamaani, et etendustuuri „See on Stand Up“ finaal tõi möödunud detsembri alguses Nordea kontserdisaali täismaja. Ühes teistega olid laval ka Mustonen ja Meema.

Sain kahe koomikuga kokku, et rääkida inimeseõpetusest koolis, fetišitest, pornost ja kõigest muust, mis pähe jõudis tulla. Nagu igas tussisööjate episoodis kombeks.

Miks hakkasite seda saadet tegema?

Meema: Läänes on igal koomikul oma podcast.

Mustonen: Podcast’id hakkasid läänes viis-kuus aastat tagasi kreisilt levima. Kui ma esimesi podcast’e kuulasin, siis mulle meeldis kohe, et seal polnud raadiobarjääri. Meie saate puhul meeldib mulle samamoodi, et ta kestab laivis üle kolme tunni ning raadiofassaad kukub inimesel eest ära. Kuulasin just podcast’i Madonnaga, kus esimene tund oli igav, aga teisel tunnil juba Madonna avanes ja tunnistas, et on 60, süstib hobuse testosterooni selgroogu ja arstid on nurga taga ootamas, kui süst persse läheb.