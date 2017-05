Turvakeskuse ukse taga on järjekord

Kell on 14. Pikad sihvakad neiud kihistavad ning lähevad hanereas sööma. Sädistavad rõõmsalt. Teiselt korruselt valguvad söökla poole eri kasvu noormehed. Ütlevad tere. Tänaseks päevaks on siin, Nõmme teel asuvas laste turvakeskuses koolipäev lõppenud. Siin on 48 kohta ja kõik kohad on täis. Pooled on tüdrukud ja pooled poisid.

Siin elavad 10–18aastased Tallinna lapsed, kes on tulnud turvakeskusse lastekaitsetöötaja ja Tallinna linnaosavalitsuse suunamiskirjaga. Neil on kas ­narko- või alkoholisõltuvus. Tavaliselt kaasneb sõltuvusega veel mingi diagnoos – enamasti depressioon, enesetapukalduvus, tähelepanu- ja keskendumishäire, hüper­aktiivsus. Pooltele lastele on välja kirjutatud mingid ravimid, peamiselt rahustid.