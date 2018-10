Türgi president Erdoğan haaras Saksamaal ohjad ja käitus nagu pöörane

3. oktoobril tähistati kõikjal Saksas suurte pidustustega kahe Saksamaa üheks saamist. Aasta olulisemat riigipüha on peetud juba 28 korda, üsna kopsakas on seegi kord programmivihik kõigi üritustega, mis algasid juba esmaspäeval. Berliini linna püstitati mitmeid lavasid, et esineda saaksid populaarsemad saksa ja rahvusvaheliselt tuntud kunstnikud. Pole ühtegi endast lugupidavat asutust, kes ei pidutseks avalikult koos kõigiga, ning paljud institutsioonid, säälhulgas kantsleriamet, Riigipäev ja valitsus, hoidsid oma hooneid kolm päeva avali uksi.

Esialgne ida-läänesakslaste võõristus üksteise suhtes on tänaseks oluliselt vähenenud. DDRi kodanike revolutsiooniloosung „Meie oleme rahvas!“ kehtib nüüd kogu saksa rahva kohta. Ja poolitatud rahva toonane hoiak „Mis kokku kuulub, see kokku jääb!“ on saanud ajapikku üha enam tõestatud.

Kuid ühel Saksamaa külalisel õnnestus kolme päeva jooksul lõhestada siinset rahvast, ja arvatakse, et mitte kogemata. Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani riigivisiit tekitas algusest pääle elavat kriitikat, sest ei poliitikute ega tavainimeste meelest poleks tulnud diktaatorikalduvustega, inimõigusi rikkuvat Erdoğani ei kutsuda ega vastu võtta. Praegu näiteks istub Türgi vanglates teadaolevalt 50 Saksa kodanikku, neist 5 poliitilise süüdistusega. Umbes 35l Saksa kodanikul on Türgi riigist lahkumine tõkestatud. Loomulikult ei piirdu inimõiguste rikkumine ainult välismaalaste kehva kohtlemisega, sestap oli väga paljude meelest vale ja kohatu punase vaiba lahtirullimine tema ees nii Berliinis kui Kölnis.

Erdoğan tegi visiidi ajal mitu asja korraga. Kuna Türgi liir aina kukub, makstes parajasti 14 senti, oli tuleku üks põhjus otsida investeerijaid ja sõlmida sakslastega koostöölepinguid. Teise väga tähtsa asjana tuli president avama hiljuti valminud Saksamaa suurimat mošeed Kölnis.