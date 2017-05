Nüüdseks on My Bloody Valentine, Ride ja Slowdive, ilusa müraroki stiili püha kolmik, kõik uuesti kokku tulnud ja uut muusikat teinud (Ride’i album on kohe tulemas). Slowdive on aga shoegaze’i „suurtest“ bänd, kellele olid kriitikud omal ajal kõige vähem armulised. Alles hiljem on nende teist albumit „Souvlaki“ tõstetud pjedestaalile unistamispopi klassikuna. Õigustatult, kuid kas Slowdive oleks ilma hilisema kiidulauluta taasühinenud? Kes keegi neist bändidest oleks?