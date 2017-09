Tuleb kiita fakk-juu suhtumise eest, aga...

Veidi naljakas, et Kiviaja-nimega bändi teeb hoopis mees nimega (Josh) Homme. Queens of the Stone Age’i uuel plaadil on Homme jätnud kiviaja retroroki liivakõrbed tahavaatepeeglisse ja tõepoolest homsesse astunud. Appi on võetud kaasaegne pop-produtsent Mark Ronson, kes on lugudele andnud QOTSA puhul seni kuulmata küütleva voolujoonelisuse, lihvides hoolikalt maha peaaegu kõik muusikalised omadused, mis lubaksid „Villainsit“ kirjeldada millegi muuna kui mittemidagiütlev ja kõikehõlmav kategooria pop-rock.