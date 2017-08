TUBLI INIMENE: Pärnu ekslinnapea tegi tenniseklubi maa oma koduaiaks

On inimesi, kes kohe oskavad elada. Riigikogu liige, varem 5 aastat Pärnu linnapea, veel varem 16 aastat Pärnu maavanem olnud Toomas Kivimägi on kindlasti üks neist. Tubli poliitkarjääri tegemise kõrval on Kivimägil teisigi väärt oskusi, näiteks, kuidas kellegi teise maa endale võtta.

Kivimägi kodu asub Pärnus Tulbi tänaval. See on vaikne era- ja ridamajade rajoon. Kivimägi maja jääb ühte tupiksoppi. Otse selle kõrval paikneb Pärnu tenniseklubi.

Kivimägi maja alune maa kuulub Pärnu linnale, Kivimägil on hoonestusõigus. Krunt on pisike (umbes 660 ruutmeetrit), maja võtab enam-vähem poole sellest enda alla ja aeda pole õieti ollagi. Vähemalt paberil. Tegelikult on Kivimägi aed märksa suurem, kui kinnistusraamat või maakataster näitavad. Igaüks, kes kohale läheb, võib selles oma silmaga veenduda. Ka maa-ameti kaart ja Google’i tänavavaade näitavad, et Kivimägi aias paiknev kapitaalse väljanägemisega ehitis asub väljaspool tema krundi piire.