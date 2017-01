„Tsepeliini triumf“ ei ole kahjuks rokiAJALOO raamat

Andres Oja koostatud ülevaade ENSV 1970. aastate noorte ansamblitest jätab täpsuselt tublisti soovida, leiab Priit Hõbemägi.

Rokiraamatud on üks segane žanr, kus kaanoniks on kaanoni puudumine. Üks äärmus on lausa statistiline lähenemine, ansamblite liikmete liikumised ühest bändist teise, singlite A- ja B-pooled, eri vinüülide-kassettide-MDde-­CDde ilmumise ajad ja muu sedasor­ti teave. Teine äärmus on kollase ajakirjanduse kuulujuttude madalaim tase, naguraamat „BOWIE. Elulugu“, mis sai Areenilt hinnanguks karmi „Ära loe!“ (EE 27. august 2015 – P. H.).raamat „Tsepeliini triumf“ kõigub „Loe!“ ja „Ära loe!“ vahepeal. Umbes kolmkümmend bändi, Virmalistest Propellerini elustuvad muusikute mälestuste toel, sest muusikaajakirjandus kui andmeallikas oli nõukaajal minimalistlik ja polnud propaganda-ajakirjanduse juhtide poolt soositud.