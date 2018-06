Tselluloositehase anatoomia: kuidas kõik pekki läks

Tartumaale puidurafineerimistehast ehitada sooviv Est-For Invest pole veel otsustanud, mida teha, kui homsel valitsuse istungil peaks tulema otsus tehase eriplaneering peatada.

„See, et planeering on aasta otsa seisnud, on kõige suurem probleem,“ tunnistab Est-Fori üks eestvedaja Aadu Polli. Ajal, kui oleks pidanud tegema uuringuid, vestlema ekspertidega, kohtuma kogukondadega, konsulteerima kohalike valitsejatega, korraldama infopäevi, pole õieti midagi tehtud. „Fakte pole juurde tulnud, emotsioone küll,“ lisab Est-Fori teine käilakuju Margus Kohava protsessi kohta.

Est-For on ise küll ühte-teist teinud, aga tegelikult on nad juriidilises mõttes kõrvalseisjad, kes ei saa otsustada.

Kaks nädalat tagasi avaldasid Kohava ja Polli näiteks loo, kus kirjutasid, et planeeringuprotsessist võiks kohe välja võtta asukohad, mis Tartule lähemal kui 10 kilomeetrit, ja et nemad unistavad Tabiverest. Sõna „unistavad“ pandi just sellepärast, et Est-For ise ei tohi kohta määrata.

Tabivere käidi välja aga seetõttu, et võtta maha selliseid meeme nagu „Tartu äärde“, „Tartu külje alla“, „Vorbuse tehas“. Taheti pingeid leevendada, vastuseks saadi aga liikumine „Tabivere ütleb Ei!“ ja inimkett Tabivere kaitseks. Arendajad tõttasid sellepeale parandama, et ka Tabivere on ainult üks paljudest variantidest.

„Oleme sattunud infosõtta,“ tunnistavad Kohava ja Polli. Mida iganes Est-For ütleb, see satub kohe rünnaku alla. Tehasemeeste vaatenurgast käib nende pihta propaganda ja valetamine. Tehase vastased – Ekspress räägib näiteks Tartu apelli ühe eestvedaja Asko Lõhmusega – arvavad propaganda ja valede suuna osas vastupidi.

Praegu kõlab veidralt, aga kõik algas ju nii hästi.