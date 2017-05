Trumpi ja Merkeli tüli anatoomia

Aastal 1952 ametisse astunud NATO esimene peasekretär lord Ismay ütles enda juhitud organisatsiooni kohta kuulsa lause: to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down (hoida venelased väljas, ameeriklased sees ja sakslased all). See lause on öeldud Lääne-Euroopa perspektiivist, kusjuures lause kõik kolm osist olid võrdse tähtsusega.

Samal aastal, kui see määratlus kõlas, said Ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Lääne-Saksamaa valitsused Nõukogude Liidult üllatava pakkumise.